Правительство предоставит квартиры жителям обрушившегося дома в Старцево

Деньги выделят из резервного фонда

Правительство Орловской области предоставит квартиры жителям многоквартирного дома в Старцево, в котором 31 января рухнула крыша. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Деньги выделят из резервного фонда.

Инцидент случился 31 января на улице Приветливой в поселке Орловского района. Крыша шестиквартирного дома рухнула из-за скопления снега. Никто не пострадал, имущество также не было повреждено.

«Жилой дом, построенный до 1917 года, является собственностью Орловской области и находится в оперативном управлении Орловского техникума агротехнологий и транспорта», — указано в сообщении.

Падение крыши спровоцировало крушение вентиляционных каналов. Кроме того, отклонилась одна из несущих стен.

Сейчас жильцы находятся в общежитии и пункте временного размещения.

ИА «Орелград»