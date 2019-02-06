В Орле главу автосалона обвинили в крупном мошенничестве

Суд арестовал гендиректора компании «Автопрестиж57».

Как сообщили в суде Советского района города Орла, бизнесмен подозревается в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Орловской области ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Оно было удовлетворено. Подозреваемый проведет в СИЗО 2 месяца.

По версии органов предварительного расследования, гендиректор автосалона «совместно с иными неустановленными лицами» в период с октября 2018 года по январь 2019-го путем обмана под видом осуществления деятельности по договорам комиссии транспортного средства завладел автомобилем «Мерседес-Бенц С 180», принадлежащим местному жителю.

Реализовав машину, гендиректор и его подельники деньги присвоили себе. Тем самым потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб.

«С указанным уголовным делом соединены другие уголовные дела, возбужденные по аналогичным фактам хищения путем обмана ряда автомобилей», — отметили в суде.

При вынесении меры пресечения было учтено то, что у подозреваемого нет в Орле постоянной регистрации и места жительства, устойчивых социальных связей, а также объективных сведений о наличии постоянного легального источника дохода.

Кроме того, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу. Например, предупредить соучастников, которые пока еще находятся на свободе.

ИА «Орелград»