В Орле политики предложили фотографировать сосульки

6.2.2019 | 9:32 ЖКХ, Новости, Общество

Идея была озвучена региональными единороссами.

Орловское региональное отделение партии «Единая Россия» призвало жителей области сообщать о проблемных объектах. Идея озвучена « в связи с участившимися несчастными случаями и случаями повреждения имущества от падения наледи с крыш домов».

«Просим жителей Орловской области указать в обращении точный адрес опасного участка и по возможности сделать его фотографию. Эту информацию можно прислать по электронной почте, сообщить по телефону или лично обратиться в общественные приемные как в городе Орле, так и в районах Орловской области. Мы будем требовать от управляющих компаний незамедлительного выполнения своих прямых обязанностей по очистке крыш от наледи, чтобы не допустить в дальнейшем несчастных случаев, травмирования людей и порчи имущества», — заявил Михаил Вдовин, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Напомним, что Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело после падения наледи на женщину с крыши Мценской межрайонной прокуратуры. Инцидент произошел 4 февраля. Женщину госпитализировали.

ИА «Орелград»

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