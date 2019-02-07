Эксперты не увидели оскорбительных образов в рекламе пиццы

УФАС поставило точку в деле о добросовестности рекламы.

Как сообщили в Орловском управлении ФАС России, в ведомстве состоялось очередное заседание экспертного совета по рекламе. Его члены рассмотрели обращение жителя Орла.

Как уже рассказывал «Орелград», бдительный гражданин пожаловался на рекламу «MAFIA pizza» — предприятия общественного питания. По его мнению, само слово «мафия» наводит на «причастность данного предприятия к криминальному сообществу и противоречит нормам нравственности».

Однако члены экспертного совета пришли к выводу об отсутствии в ней оскорбительных образов и других признаков нарушения закона «О рекламе».

Напомним, что месяцем ранее в УФАС подвели итоги опроса общественного мнения по тому же вопросу. Он был проведен на официальном сайте антимонопольной службы.

По данным УФАС, 85 процентов опрошенных, или 341 человек не увидели в рекламе непристойных или оскорбительных образов. Только 13 процентов (52 человека) посчитали ее оскорбительной, а 2 процента (6 человек) — затруднились ответить.

ИА «Орелград»