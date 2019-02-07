Ливенца отправили в колонию за ограбление «Пятерочки»

Попытку стянуть с прилавка бутылку водки квалифицировали как грабеж.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Ливенского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Молодого человека, кстати, отца двоих маленьких детей, признали виновным в грабеже.

Преступление было совершено в ноябре 2018 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в торговый зал магазина «Пятерочка».

С прилавка он взял сначала связку бананов стоимостью 53 рубля 99 копеек, а затем бутылку водки «Талка сибирский кедр» стоимостью 352 рубля. Подсудимый прошел мимо кассы, не расплатившись за товар, и быстрым шагом вышел из магазина.

Впрочем, его нагнали продавцы. Мужчина был задержан. Суд приговорил его к 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИА «Орелград»