Орловец споткнулся в подъезде и получил 70 тысяч

Облсуд рассмотрел иск жителя Орла к управляющей компании.

Как уточнили в пресс-службе Орловского облсуда, ответчиком выступило МУП «ЖРЭП». Истец в заявлении указал, что в августе 2017 года спускался по лестнице в подъезде дома № 272 по улице Комсомольской. Он провалился ногой в выбоину в полу, оставшуюся от некачественно выполненной заделки строительного крюка.

«Мужчина упал и получил травму ноги, у него оказались повреждены связки, — уточнили в облсуде. — Целый месяц он провел на больничном, испытывая сильную боль. В связи с ограничением передвижения не мог поддерживать активный образ жизни, заниматься спортом».

Истец потребовал взыскать с управляющей компании более 230 тысяч рублей. Однако требования были удовлетворены частично. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей, утраченный заработок в сумме 50 тысяч рублей и расходы на оплату магнитно-резонансной томографии в сумме 4150 рублей.

Кстати, компания исковые требования не признала. Решение было обжаловано в апелляции, но его оставили без изменения.

ИА «Орелград»