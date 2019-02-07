Орловец ударил полицейского, потому что не нашел друга

В Мценске вынесен приговор по делу о нападении на представителя власти.

Житель Мценска надолго запомнит неудавшийся визит к другу. Как следует из материалов дела, мужчина пришел к приятелю, чтобы распить с ним спиртное. Он сумел проникнуть в квартиру, но друга не застал – того нее было дома.

В это время бдительные соседи вызвали полицию. Они заметили, что входная дверь открыта, и решили, что их соседа обворовывают. На место прибыл сотрудник уголовного розыска. К тому моменту гость уже вышел из квартиры и находился на лестничной площадке.

Он был не только расстроен, но и нетрезв и, естественно, привлек внимание полицейского. На предложение пройти в отдел полиции мужчина категорически отказался. А затем ударил сотрудника кулаком по лицу.

Суд оценил такое «геройство» в 1 год и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»