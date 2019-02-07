Путин поручил главе РЖД поговорить с директором мценского завода

7.2.2019 | 15:20 Новости, Общество

Ранее глава предприятия пожаловался Путину на контракт о поставке скреплений для рельс

Президент России Владимир Путин поручил главе РЖД Олегу Белозерову связаться с руководителем Мценского литейного завода Игорем Сычкиным после жалобы последнего главе государства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сычкин обратился к Путину накануне на форуме «Деловая Россия». Он рассказал, что РЖД отказалась выполнять контракт, по которому литейный завод производит скрепления для рельс. Из-за этого сотрудники предприятия остались без работы.

«Мне трудно что-то ответить по существу в данном сегменте. Что точно совершенно — непонятно, как РЖД может так свободно распоряжаться контрактом», — ответил ему Путин.

Сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Путин вчера вечером позвонил Белозерову и попросил встретиться с Сычкиным. По его словам, глава РЖД пообещал сделать это «в самое ближайшее время».

«С Сычкиным встретится и будет разбираться, что произошло с контрактом — был ли он действительно расторгнут или не был расторгнут, как обстоят дела и почему», — сказал Песков.

ИА «Орелград»

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