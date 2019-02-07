В Орле завели уголовное дело из-за халатности в УМИЗ

По данным следствия, чиновники не предоставили участки более 900 льготникам

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело о халатности из-за того, что управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) мэрии не предоставил земельные участки многодетным семьям. Об этом 7 февраля сообщили в ведомстве.

По данным следствия, ситуация сложилась с начала 2016 года. Чиновники, ответственные за выделение земельных участков многодетным семьям, «не приняли достаточных мер к формированию» наделов. Жертвами халатности оказались 924 орловцев, из которых 860 – члены многодетных семей.

Расследование дела взял на личный контроль глава СУ СКР по Орловской области Анатолий Щуров. Следствие даст оценку бездействию чиновников, заверили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что руководитель УМИЗ Орла Максим Лобов подал в отставку.

ИА «Орелград»