Орловцам предложили 420 рабочих мест

Утвержден перечень оплачиваемых работ

Правительство Орловской области официально утвердило перечень видов и объем оплачиваемых общественных работ на 2019 год. Квоты выделены в рамках региональной программы содействия занятости населения. Она реализуется областной службой занятости.

Всего в текущем году планируется организовать 420 рабочих мест. Наибольшее их количество – 52 – будет организовано в Заводском районе Орла.

Всего в перечень включено 149 видов работ, в том числе очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для специальной дорожной техники, посадка саженцев, работа в архиве, разборка и снос зданий и сооружений, ремонт книг, санитарная очистка леса, уборка снега с крыш и территорий и многое другое.

ИА «Орелград»