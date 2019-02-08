Орловский завод 40 лет проработал без ремонта

Десант чиновников и депутатов высадился на ветсанутильзаводе.

О командировке рассказала пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов. Десант возглавил спикер парламента Леонид Музалевский, которого сопровождал его первый зам Михаил Вдовин, председатель комитета по аграрной политике Татьяна Ерохина, глава департамента промышленности Геннадий Парахин, начальник управления ветеринарии Алексей Максимовский и многие другие.

И.о. директора Светлана Заболотская оценила финансовое и техническое состояние предприятия как крайне тяжелое. «Без малого 40 лет завод функционирует без капитального ремонта и модернизации технологического процесса, — сообщили в парламентской пресс-службе. — На заводе отсутствует резервное электрообеспечение, из трех артезианских скважин функционирует лишь одна, износ котлов составляет более 95 процентов. Непокрытый убыток на начало 2019 года составил 13 млн рублей».

С июля 2015 года предприятие не может распоряжаться расчетным счетом. Поэтому выделяемые из региональной казны субсидии «автоматически распределяются по очередности платежей на штрафы, пени, кредиторскую задолженность и т.д.» На обновление материально-технической базы средств не остается.

Впрочем, «десантников» заверили — завод не останавливает работу, штат укомплектован, долгов по зарплате нет.

Напомним, в феврале 2018 года глава региона Андрей Клычков заявлял, что завод предложат инвестору с целью модернизации оборудования. В том числе предполагалось учесть и экологический аспект. Конкретных сроков при этом не называлось.

В мае 2018 года депутат облсовета Виталий Рыбаков констатировал, что заводу нужно около 50 млн рублей.