Присяжные вынесли вердикт по делу о нашумевшем нападении

8.2.2019 | 11:22 Новости, Общество

Двое жителей Курской области признаны виновными в тяжком преступлении.

Заседание прошло в Мценском районном суде. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу, возбужденному в отношении двоих жителей Курской области.

Они обвиняются в покушении на убийство, сопряженном с разбойным нападением. Было установлено, что преступление мужчины совершили на территории Мценского района. Они знали, что двое их знакомых возвращаются домой из Москвы с крупной суммой денег, вырученной от продажи мяса.

Преступники подкараулили своих жертв на автотрассе М-2 «Крым». Они «разбойное нападение с использованием заранее приисканного и незаконно хранящегося огнестрельного оружия», но «не смогли довести преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам».

Присяжные сочли их вину доказанной. Теперь дело за судом – меру наказания определит именно он.

ИА «Орелград»

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