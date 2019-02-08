В Орле безработный жестоко избил молодого человека

8.2.2019 | 9:10 Новости, Происшествия

Орловский областной суд рассмотрел дело о разбойном нападении.

Как сообщили в Орловском облсуде, преступление произошло в апреле прошлого года. Молодой парень приобрел себе сотовый телефон и положил его в карман. Другие покупки сложил в рюкзак. Затем зашел в пивбар, где расплатился пятитысячной купюрой.

Тем самым он привлек внимание некоего гражданина Шамилова, который распивал спиртное с друзьями. Преступник последовал за молодым человеком.

«Шамилов на тот момент был безработным, перебивался случайными заработками и нуждался в деньгах, поэтому, убедившись в наличии у посетителя пивбара денежных средств, решил ограбить его, завладеть его рюкзаком, полагая, что в нем может находиться ценное имущество, — рассказали в облсуде. — Шамилов скрытно проследовал за потерпевшим и в безлюдном месте около торговых палаток на берегу реки Оки внезапно напал на него».

Шамилов ударил жертву и повалил на землю. Затем начал душить. Увидев прохожих, он испугался. Схватил рюкзак и скрылся с места происшествия. Спустя час его задержали сотрудники полиции – все в том же пивбаре.

Подсудимый вину не признал и объяснил свои действия желанием отомстить за якобы нанесенное ему оскорбление. Однако суд в его версию не поверил. Согласно приговору безработный разбойник на три года отправится в колонию общего режима.

ИА «Орелград»

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