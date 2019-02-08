В Орле оперативника поймали на вымогательстве

8.2.2019 | 8:47 Новости, Общество

Он потребовал 40 тысяч рублей от подозреваемого

Сотрудники ФСБ и МВД задержали полицейского, который вымогал у подозреваемого 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД.

На оперативника завели уголовное дело о мошенничестве. В полиции пояснили, что мужчина «путем обмана с использованием своего служебного положения» требовал деньги у фигуранта дела.

Глава управления МВД Юрий Савенков начал служебную проверку. Оперативника уволили, а его руководителей – «привлечь к строгой дисциплинарной ответственности».

ИА «Орелград»

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