В Орле ученые обошли медиков по уровню зарплат

Орелстат обнародовал данные о доходах за 2018 год.

Согласно опубликованным сведениям уровень средней заработной платы работников по категориям персонала в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности за январь-декабрь 2018 года существенно различался.

Самыми богатыми оказались научные сотрудники, которые в среднем зарабатывали по 54551 рублю в месяц. Совсем немного от них отстали преподаватели орловских вузов. Их средняя зарплата в ушедшем году составила 50244 рубля.

На третьем месте среди самых доходных профессий оказалась медицина. Средний доход орловских врачей составил 47426 рубля. Самая низкая зарплата была зафиксирована у педагогических работников учреждений дошкольного образования – всего лишь 21604 рубля в месяц.

ИА «Орелград»