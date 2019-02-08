В Орле ученые обошли медиков по уровню зарплат

8.2.2019 | 14:43 Новости, Экономика

Орелстат обнародовал данные о доходах за 2018 год.

Согласно опубликованным сведениям уровень средней заработной платы работников по категориям персонала в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности за январь-декабрь 2018 года существенно различался.

Самыми богатыми оказались научные сотрудники, которые в среднем зарабатывали по 54551 рублю в месяц. Совсем немного от них отстали преподаватели орловских вузов. Их средняя зарплата в ушедшем году составила 50244 рубля.

На третьем месте среди самых доходных профессий оказалась медицина. Средний доход орловских врачей составил 47426 рубля. Самая низкая зарплата была зафиксирована у педагогических работников учреждений дошкольного образования – всего лишь 21604 рубля в месяц.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования