Орловскому фермеру запретили работать из-за стычки с ветслужбой

В Болхове суд на 30 суток приостановил деятельность фермы.

Как пояснили в суде Болховского района, административное дело в отношении крестьянского хозяйства было заведено по ч.2 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных).

Материалы в суд представило областное управление ветеринарии. Чиновники заявили, что в период с 15 ноября 2018 года и по настоящее время крестьянское хозяйство не представило принадлежащее ему поголовье крупного и мелкого рогатого скота сотрудникам государственной ветеринарной службы.

В хозяйстве планировалось провести отбор проб крови для исследования на бруцеллез, лейкоз и туберкулез, а также вакцинации против сибирской язвы животных. Суд счел, что не предоставление животных для вакцинации и отбора крови «создает угрозу возникновения инфекционных заболеваний для человека и животных».

Постановлением суда крестьянское хозяйство признано виновным и наказано приостановлением деятельности сроком на 30 суток. Впрочем, проигравшая сторона вправе его обжаловать.

ИА «Орелград»