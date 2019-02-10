Орловец засудил автосервис

Дело о защите прав потребителя дошло до областного суда.

Еще в ноябре прошлого года мужчина обратился в «Орловский технический центр безопасности дорожного движения» — ему потребовался ремонт полуприцепа. Однако после ремонта лучше работать техника не стала. В частности, тормозная система работала со сбоями, и при движении полуприцеп заносило в сторону.

«Он вновь обратился в сервис, сотрудники которого, визуально осмотрев полуприцеп, указали, что тот исправен и его можно эксплуатировать, — рассказали в пресс-службе Орловского облсуда. – Но эксперт указал, что ряд ремонтных работ фактически не проводился».

Автовладелец обратился в другой сервис, где его технику благополучно отремонтировали. А на первый сервис подал в суд. Его требования были удовлетворены частично. Суд взыскал с центра безопасности дорожного движения в пользу истца убытки в общей сложности более 100 тысяч рублей.

При этом во взыскании компенсации морального вреда было отказано, так как полуприцеп использовался не для личных, домашних и бытовых нужд.

«Решение было обжаловано в апелляции, — добавили в облсуде. — Судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения».

ИА «Орелград»