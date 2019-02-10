Орловским сельчанам дадут миллионы на жилье

Бюджетные средства будут распределены по районам в виде субсидий.

Правительство Орловской области разработало проект постановления о распределении субсидий из областного бюджета. Документ находится в открытом доступе, так как проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

Деньги предназначены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Объем финансирования 2019 году составит 16,345 миллиона рублей.

Субсидии получат 10 муниципальных районов региона – Знаменский, Колпнянский, Ливенский, Мценский, Орловский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Урицкий и Хотынецкий.

Отметим, что областной бюджет является транзитным. Средства поступят из федерального бюджета в рамках целевой программы, а затем уже областными властями будут распределены между бюджетами муниципальных образований.

ИА «Орелград»