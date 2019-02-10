В Орле объявили набор кадров в избирком

Жители региона могут стать членами молодежной избирательной комиссии.

Как пояснили в облизбиркоме, 27 апреля 2019 года истечет срок полномочий Молодежной избирательной комиссии Орловской области текущего состава.

В связи с этим объявлен набор в новый состав. Избирательная комиссия региона официально объявила о старте приема предложений по выдвижению кандидатур.

«Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 14 человек, — уточнили в облизбиркоме. — Срок полномочий составляет 2 года. Формирование комиссии будет осуществлено по результатам конкурсного отбора».

Претендовать на такое членство могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно или преимущественно проживающие в Орловской области.

Правом выдвижения кандидатур обладают многие органы, в том числе региональные отделения политических партий, представительные органы муниципальных образований, образовательные и молодежные организации и даже региональное отделение «Ассоциации юристов России».

ИА «Орелград»