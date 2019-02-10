В Орле пресекли торговлю продуктами с кишечной палочкой

Опасные полуфабрикаты были обнаружены экспертами ЦНМВЛ.

Как сообщили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ», в январе в регионе было выявлено 22 пробы мяса и мясных полуфабрикатов с несоответствиями по микробиологическим показателям.

Анализ провели специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы. Забракованными оказались продукты из свинины и мяса птицы. Сообщается, что в 18 пробах была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность, а в 11-ти — выделены бактерии группы кишечной палочки.

«Показатель «КМАФАнМ» (общая бактериальная обсемененность) позволяет выявить нарушение режимов хранения и транспортировки продукта, а также оценить уровень санитарно-гигиенических условий на производстве, — пояснили в ФГБУ «ЦНМВЛ». — Повышенная бактериальная обсемененность может свидетельствовать о возможной порче продукта».

Эксперты отмечают, что употребление продуктов, содержащих бактерии группы кишечной палочки, может стать причиной пищевого отравления.

ИА «Орелград»