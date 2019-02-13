Белорусское гражданство помогло маршрутчику отделаться штрафом. Он переехал ногу женщине

Суд не смог назначить ему ограничение свободы или принудительные работы

Железнодорожный райсуд Орла приговорил водителя маршрутки к штрафу в 100 тысяч рублей за то, что он переехал ногу пассажирке. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в сентябре 2018 года на остановке «Кинотеатр «Родина». Водитель начал движение, не закрыв дверь. Одна из пассажирок не удержалась и упала под заднее колесо. Шофер не затормозил и переехал женщине ногу. Она получила множественные переломы и рваную рану голени.

На суде водитель раскаялся и полностью признал вину. Отягчающих обстоятельств в преступлении не нашли, так что суд решил не отправлять его в колонию. Но затем при вынесении приговора возникли сложности: обвиняемый – гражданин Белоруссии, и по законам РФ ему нельзя назначить ограничение свободы или принудительные работы.

«Согласно разъяснениям, содержащимся в ч.2 п.27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», в том случае, когда осужденному в силу положений, установленных законом, не может быть назначен ни один из предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ видов наказаний, ему следует назначить любое более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи», — пояснили в суде.

В связи с этим белорусу назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и на 2,5 года запретили водить транспорт. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»