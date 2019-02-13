Орловские зубры уехали жить под Смоленск

«Орловское полесье» передало трех самок в местный национальный парк

В национальный парк «Смоленское Поозерье» передали трех самок зубра из «Орловского полесья». Об этом сообщил старший госинспектор «Смоленского поозерья» Сергей Прокопьев.

Животных доставили к деревне Корево в деревянных клетках и выпустили на волю. Двум самкам, Олессе и Ольваре, по 7 лет, еще одной – Олафе – 5 лет. Вскоре в «Смоленское Поозерье» должны переехать еще четыре зубра из «Орловского полесья», добавил Прокопьев.

«Вновь прибывшие животные будут адаптироваться и находиться в карантине на территории вольерного комплекса, как того требуют правила. После проведения карантинных мероприятий животные присоединятся к вольноживущему стаду», — написал он.

ИА «Орелград», фото и видео Сергея Прокопьева