Регоператор пояснил, почему в деревне платят за мусор больше, чем в городе

Частный сектор и сельские жители производят больше отходов, сказал Дмитрий Хроменков

Глава орловского регоператора по обращению с отходами управляющей компании «Зеленая роща» Дмитрий Хроменков пояснил, почему жители деревень и частного сектора вынуждены платить за вывоз мусора больше, чем владельцы квартир.

Он комментировал ситуацию в любопытном месте — на улице Волжской на Выгонке, куда власти приехали в рамках объезда города главой администрации Орла Александром Муромским. Контейнерная площадка там находится на стыке трех районов — Северного, Железнодорожного и Орловского. Жители Орловского района самовольно переместили ее на территорию Северного района. Мусор с нее вывозит «Чистый город» — «дочка» «Первой городской управляющей компании».

«Мы даже на фоне этой контейнерной площадки видим, что жители выносят на контейнерную площадку не только те же отходы, которые образуются у жителей МКД, а еще и отходы, которые могут быть только у частного сектора: [отходы от] опиловки деревьев, покоса травы, ухода за садовыми насаждениями – то, чего мы, жители квартир, не можем образовать. Ввиду этого и нормы накопления выше», — сказал Хроменков.

ИА «Орелград»