В Орле из-за Дня защитника Отечества ограничат движение

Изменения будут действовать 21 и 23 февраля

В Орле из-за празднования Дня защитника Отечества 21 и 23 февраля ограничат движение, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, 21 февраля с 0:00 до 11:00 будет запрещена парковка на улице Салтыкова-Щедрина между бульваром Победы и администрацией Орловской области. С 9 до 11 часов там перекроют движение.

23 февраля с 0:00 до 23:00 запретят стоянку на Пролетарской горе между мэрией и зданием Главпочтамта. По всей улице Пролетарская гора будет закрыто движение с 19:00 до 20:30.

ИА «Орелград»