В Орле назвали самый популярный ЕГЭ 2019 года

13.2.2019 | 14:22 Новости, Образование

В регионе завершилась процедура приема заявлений на участие в экзаменах.

В Орловской области стартовала кампания по подготовке к ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов. Об этом сообщает региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО). Отмечается, что 1 февраля завершился прием заявлений.

В нашем регионе их подали 3493 человека, в том числе 3114 выпускников текущего года. Это 111 человек больше, чем в прошлом году. Самым массовым экзаменом станет русский язык. На участие в нем зарегистрировалось 3114 участников, то есть все текущие выпускники.

« Самым популярным предметом по выбору, по традиции, остается обществознание, — добавили в ОРЦОКО. — Его планируют сдавать 1962 человека. Еще 1600 одиннадцатиклассников выбрали математику профильного уровня».

Также сообщается, что в Орле стартовала кампания по подготовке и проведению ЕГЭ, в которой приняли участие 150 одиннадцатиклассников. Она началась с апробации технологий печати и сканировании экзаменационных материалов по физике в двух ППЭ города — на базе лицея № 4 и гимназии № 39.

ИА «Орелград»

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