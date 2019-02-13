В Орле передали штормовое предупреждение

В ближайшее время ожидается сильное налипание мокрого снега

В Орле 13 февраля ожидается сильное налипание мокрого снега, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе мэрии.

Власти рекомендуют не оставлять свои автомобили вблизи сухих деревьев, домов, рекламных щитов и других объектов, которые при налипании снега могут представлять опасность.

При возникновении аварийных ситуаций и происшествий (чрезвычайных ситуаций) [просим] немедленно передать первичную информацию в ЕДДС администрации города по телефонам:43-22-12; 43-37-35, — говорится в сообщении мэрии.

ИА «Орелград»