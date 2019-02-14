Клычков завалил Орловскую область инвестициями. Как же он хорош

Радостные новости приходят из Сочи — губернатор одно за одним подписывает соглашения о сотрудничестве.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписал несколько соглашений. Если они будут выполнены, в регионе появятся несколько новых производств.

Глава региона договорился о сотрудничестве с ООО «Метрологический центр Контрольно-измерительные технологии». Компания намерена зайти в особую экономическую зону и создать там производство контрольно-измерительного оборудования. Документ предполагает, что завод построят до конца 2021 года. Фирма вложит 120 млн рублей и планирует выпускать продукцию на 200 млн рублей в год.

Еще один завод, который может появиться в Орловской области, — завод по изготовлению фальцевой кровли. Документ об этом Клычков подписал с гендиректором ООО «Кликс» Иваном Возным. Фирма планирует инвестировать 125 млн рублей и создать новые рабочие места, число которых не уточняется.

ООО «РегионКорма» хочет за 120 млн рублей построить в Орловской области производственно-складской комплекс. Компания также заинтересовалась особой экономической зоной. Предприятие сможет производить до 6000 тонн кормовых добавок в год для животноводства.

О соглашениях по поводу завода полиэтиленовых пакетов и молочного комплекса «Сыробогатов» «Орелград» рассказывал ранее.

Кроме того, Клычков договорился о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей. Документ предполагает предполагает проведение научно-практических конференций, семинаров, социологических исследований, разработку и реализацию совместных программ и проектов.

А вместе с фондом «Росконгресс» Орловщина планирует развивать «сотрудничество в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Орловской области».

ИА «Орелград»