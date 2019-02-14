Лишь половина орловцев защищена от произвола чиновников

Власти объявили итоги антикоррупционного соцопроса.

Как уже сообщал «Орелград», социологическое исследование проводилось на официальном портале Орловской области. Респондентов просили ответить на ряд вопросов, чтобы оценить уровень коррупции в регионе глазами населения. Опрос был анонимным.

Согласно обнародованным данным лишь 60 процентов опрошенных ответили отрицательно на вопрос «Приходилось ли Вам в течение последнего года попадать в коррупционную ситуацию независимо от того, давали Вы взятку или нет?». Видимо, оставшимся 40 такое пришлось пережить.

При этом 80 процентов ответили, что взятку бы давать не стали. То есть каждый пятый житель региона готов «решить проблему» за незаконное вознаграждение. Лишь половина респондентов считает, что они и их близкие защищены от возможного «административного произвола чиновников».

«Треть опрошенных видят, что областные власти прилагают усилия по борьбе с коррупцией», — также сообщила пресс-служба губернатора.