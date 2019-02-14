Окончание афганской войны почтят колокольным звоном

14.2.2019 | 14:11 Новости, Общество

В Орловской области пройдет акция в честь 30-летия вывода советских войск.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в нашем регионе 30-летие вывода советских войск из Афганистана почтят колокольным звоном.

Акция пройдет 15 февраля во всех монастырях и храмах области. 15-минутный колокольный звон возьмет старт ровно 10 часов утра. Именно 15 февраля 1989 года считается датой вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, — официальная памятная дата в России, призванная почтить память воинов-интернационалистов», — отметили в митрополии.

ИА «Орелград»

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