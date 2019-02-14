Орловец так проголодался, что попал под суд

14.2.2019 | 15:51 Новости, Общество

Дело о краже с взломом рассмотрели в Колпне.

Как сообщает суд Колпнянского района, местный житель был признан виновным в тайном хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище.

Преступление он совершил в октябре прошлого года. Утром, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к чужому дому. Вероятно, мужчина очень проголодался. Он был голоден до такой степени, что влез в окно и буквально обчистил холодильник.

Злоумышленник украл шпикачки, куриные крылышки, суповой набор куриный, сырую утку, макароны и подсолнечное масло. Общая стоимость похищенных продуктов составила около 1270 рублей.

«С похищенным чужим имуществом скрылся с места преступления, использовав его в дальнейшем в своих целях», — отметили в суде. Воришке было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, в течение которого он должен доказать свое исправление.

ИА «Орелград»

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