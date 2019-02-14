Под площадью Ленина запретили строить метро

Правительство региона установило зону охраны.

Областные власти утвердили зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1. Согласно постановлению правительство в ее границы входят фрагменты улицы и площади Ленина, а также частично улиц Горького и Брестской. В документе отмечено, что «объекты культурного наследия в границах отсутствуют».

Также утвержден режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны ЗРЗ-1. В частности, там разрешается организация пешеходных и велосипедных дорожек, посадка кустарников, разбивка газонов и цветников, размещение парковок и другое.

Запрещается вырубка деревьев (за исключением санитарных рубок), возведение наземных объектов, установка уличных ограждений, столбов, линий электропередач и связи, малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов исторической среды и требованиям обеспечения визуальной доступности объекта культурного наследия, а также строительство подземных сооружений: линий метрополитена, транспортных туннелей, пешеходных переходов и подземных парковок.

ИА «Орелград»