В этом году на Орловщине отремонтируют 20 переездов

На семи перездах могут появиться камеры фиксации нарушений

В 2019 году в Орловской области отремонтируют 20 железнодорожных переездов, сообщили в пресс-службе Орловско-Курского региона МЖД.

«Работы пройдут в рамках разработанного МЖД и правительством Орловской области комплексного плана по обеспечению безопасности движения транспорта в местах пересечения автомобильной и железной дорог», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

В ремонт переездов входит асфальтирование 10-метровой зоны проезжей части. За нее отвечают железнодорожники. Кроме того, рассматривается вопрос об установке на семи переездах комплексов фиксации нарушений ПДД. В 2018 году они появились на двух объектах.

ИА «Орелград»