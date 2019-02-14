В этом году на Орловщине отремонтируют 20 переездов

14.2.2019 | 9:07 Новости, Общество

На семи перездах могут появиться камеры фиксации нарушений

В 2019 году в Орловской области отремонтируют 20 железнодорожных переездов, сообщили в пресс-службе Орловско-Курского региона МЖД.

«Работы пройдут в рамках разработанного МЖД и правительством Орловской области комплексного плана по обеспечению безопасности движения транспорта в местах пересечения автомобильной и железной дорог», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

В ремонт переездов входит асфальтирование 10-метровой зоны проезжей части. За нее отвечают железнодорожники. Кроме того, рассматривается вопрос об установке на семи переездах комплексов фиксации нарушений ПДД. В 2018 году они появились на двух объектах.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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