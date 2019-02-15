Орловец заснул на скамейке в горпарке и угодил в колонию

Облсуд в апелляции рассмотрел дело о краже смартфона.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, о снисхождении просил ранее неоднократно судимый за кражи орловец. Недавно суд Советского района признал его виновным в совершении очередного преступления.

В суде уточнили, что мужчина освободился из мест лишения свободы условно-досрочно в апреле прошлого года. В июле ночью вместе с двумя случайными знакомыми он распивал пиво в баре. Его внимание привлек дорогой смартфон, который был у одного из собутыльников.

Злоумышленник выпросил аппарат, чтобы позвонить матери. Он вышел на улицу и действительно совершил звонок матери. Затем отправился в Городской парк культуры и отдыха, где уснул на скамейке. На следующий день, проснувшись, он продал смартфон за 8 тысяч рублей прохожему.

Вора приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

ИА «Орелград»