Правительство подтвердило отставку Урсу. Он уезжает в Минкомсвязь

Соратник Клычкова займет пост замглавы одного из департаментов

Правительство Орловской области подтвердило отставку руководителя департамента информационных технологий региона Юрия Урсу.

«Юрий Урсу покидает состав Правительства Орловской области в связи с переходом на работу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ», — сказали «Орелграду» в пресс-службе администрации.

Урсу займет пост заместителя директора департамента развития архитектуры и координации информатизации. Он будет отвечать за блок развития архитектуры и реализацию системных проектов цифровой экономики.

О приезде Юрия Урсу в Орловскую область стало известно в ноябре 2017 года. Сначала он занял пост советника Андрея Клычкова, который на тот момент был врио губернатора. Урсу — член московского горкома КПРФ и до приезда на Орловщину был помощником Клычкова в Мосгордуме.

В феврале 2018 года Клычков создал департамент информационных технологий и назначил его руководителем Урсу. Молодой чиновник (сейчас ему 27 лет) стал членом областного правительства. До этого он успел «прославиться» созданием портала «Обращаем внимание». Проект Клычкова и Урсу должен был наладить общение властей и населения, но долгое время пролежал «мертвым» и так и не заработал на полную мощь.

В декабре 2018 года Урсу заочно поссорился с вице-спикером облсовета Михаилом Вдовиным. Чиновник не явился на заседание комитета по вопросу цифровой экономики. Урсу написал, что не пришел из-за конфликта интересов — обсуждение проходило в здании «Ростелекома». В ответ на обвинения в лоббизме Вдовин предложил ему обратиться в прокуратуру.

ИА «Орелград»