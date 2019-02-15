УФСИН: в прошлом году орловские осужденные вели себя не очень хорошо

Уголовно-исполнительная инспекция отчиталась о результатах своей работы.

Как сообщили в регуправлении ФСИН России, с докладом о проделанной работе в 2018 году выступил начальник УИИ Юрий Агибалов. По его словам, все поставленные перед уголовно-исполнительными инспекциями задачи были выполнены.

По статистике, в прошлом году по учетам инспекций прошло 3990 осужденных, в том числе 46 несовершеннолетних. Было отмечено, что сотрудниками инспекций «проводилась большая воспитательная работа», но, несмотря на это лица, состоявшие на учете в УИИ, «нарушали порядок и условия отбывания наказания, соответственно к ним применялись меры воздействия».

Так, дополнительные обязанности по представлению инспекций были возложены на 87 осужденных, 121-му был продлен испытательный срок, а 99-ти были дополнены ограничения, ранее установленные приговором суда.

Кроме того, за нарушения порядка и условий отбывания наказания лишение свободы получили 499 осужденным, или 12,5 процента от общего количества состоявших на учете.

ИА «Орелград»