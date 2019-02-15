В Орел привезли новый прибор для отъема денег у водителей

Едва обкатанный комплекс «Сова» из Белгорода установлен на площади Ленина

Фото новинки появилась в профильном чате группы «ВКонтакте». На нем видно, что рядом со зданием Главпочтамта на столбе освещения появилась камера видеонаблюдения.

Она имеет необычную форму и вращающийся объектив. Пользователи соцсетей быстро опознали в нем оборудование «Сова», разработанное в Белгороде. В Сети несложно найти описание комплекса и какие нарушения он способен фиксировать:

1. Остановка под знаком «Остановка запрещена».

2. Стоянка под знаком «Стоянка запрещена».

3. Остановка на желтой линии.

4. Неоплаченная парковка.

5. Стоянка на тротуаре.

6. Стоянка на пешеходном переходе.

7. Стоянка на газоне.

8. Стоянка в зоне такси.

9. Стоянка на пешеходной зоне.

10. Стоянка на местах для инвалидов.

11. Парковка на велополосе.

12. Стоянка вторым рядом.

13. Стоянка на перекрестке.

14. Стоянка для электрокаров.

15. Нарушение способа постановки.

16. Нарушение линий разметки.

17. Остановка за стоп-линией.

18. Выезд на перекресток «вафельной» разметкой.

19. Проезд по пешеходной зоне.

20. Проезд перед пешеходом.

21. Проезд по газону.

22. Стоянка запрещена по четным числам.

23. Стоянка запрещена по нечетным числам.

24. Проезд под запрещающий знак.

25. Стоянка на остановке.

Примечательно, что комплекс закончил обкатку в Белгороде в конце прошлого года и в начале этого сразу приехал в Орел.

Белгородские фирмы в последнее время много и часто заходят в Орловскую область. Так, газета «Орловская правда» и часть районных газет печатает белгородская типография, конкурс по информатизации здравоохранения на 63 миллиона выиграла фирма из Белгорода. Теперь вот и «Сова» прилетела.

Напомним, что до этого губернатор Орловской области Андрей Клычков привез с собой советника Сергея Лежнева и главу департамента здравоохранения Ивана Залогина. Оба трудились в Белгороде.

В настоящее время различные комплексы фиксации нарушений переживают «золотой век». Их разработчиками выступают различного рода частные фирмы. Затем они при помощи лоббирования любыми способами продвигают их на рынок, где по разным схемам получают либо процент от выплаченных водителями штрафов, либо заказ на производство и покупку. Рынок этого оборудования является закрытым и не конкурентным.

ИА «Орелград»