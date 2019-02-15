В Орле начали готовиться к купальному сезону

Подготовка пляжей начнется уже в апреле.

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования на территории города в 2019 году». Согласно ему в областной столице определены официальные места для купания и массового отдыха людей.

По традиции, их всего два: озеро «Светлая жизнь» и зона отдыха на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха.

Начало купального сезона намечено на 1 июня, окончание – на 31 августа. Постановлением запрещается купание в неотведенных для этого местах. Ответственность за содержание и оборудование городских пляжей возложена на МКУ «Управление коммунальным хозяйством». Работа по подготовке пляжей начнется с 17 апреля.

Кроме того, сити-менеджер рекомендовал УМВД России по городу Орлу «осуществлять мероприятия по обеспечению общественного порядка, пресечения фактов купания в нетрезвом виде и распития спиртных напитков».

ИА «Орелград»