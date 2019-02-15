В Орле начали готовиться к купальному сезону

15.2.2019 | 11:40 Новости, Общество

Подготовка пляжей начнется уже в апреле.

Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования на территории города в 2019 году». Согласно ему в областной столице определены официальные места для купания и массового отдыха людей.

По традиции, их всего два: озеро «Светлая жизнь» и зона отдыха на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха.

Начало купального сезона намечено на 1 июня, окончание – на 31 августа. Постановлением запрещается купание в неотведенных для этого местах. Ответственность за содержание и оборудование городских пляжей возложена на МКУ «Управление коммунальным хозяйством». Работа по подготовке пляжей начнется с 17 апреля.

Кроме того, сити-менеджер рекомендовал УМВД России по городу Орлу «осуществлять мероприятия по обеспечению общественного порядка, пресечения фактов купания в нетрезвом виде и распития спиртных напитков».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования