Вдовин рассказал, как ему не хватает прямых эфиров на ТВ

На заседании комитета облсовета по СМИ и трудовым отношениям депутаты обсудили острые вопросы

В эти минуты проходит живое обсуждение вопроса равного доступа к телевизионному эфиру на телеканале «Первый областной». Представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» отметили, что особых претензий к телеканалу, который обязан предоставлять бесплатное время, нет. Эсеры отметили, что ситуация с доступом к телеэфиру изменилась в лучшую сторону с приходом нового директора Андрея Чернова. Однако есть еще куда стремиться.

Отдельно коснулись вопроса равного доступа к эфиру правительства региона и областного совета. «Первый областной» вынужден балансировать и соблюдать интересы всех ветвей региональной власти. И даже вечно критически настроенный Михаил Вдовин отметил, что освещение деятельности облсовета улучшилось.

Тем не менее он выразил претензию отсутствием прямых эфиров на телеканале «Первый областной». Когда его приглашали на интервью в записи, он потребовал прямого эфира, который ему не смогли предоставить, поэтому он был вынужден отказаться.

ИА «Орелград»