Налоговики рассказали, как Орловщина получила «лишние» 0,5 млрд рублей

Дополнительные доходы в бюджет принесли контрольные мероприятия.

Информация была озвучена на заседании коллегии управления ФНС России по Орловской области. По словам начальника контрольного отдела Наталии Поповой, в минувшем году акцент был сделан на «аналитическую составляющую и побуждение плательщиков к самостоятельному уточнению налоговых обязательств».

— При снижении количества выездных проверок инспекциями области обеспечен рост поступлений по контрольно-аналитической работе, — отметила она. — В 2018 году по результатам контрольно-аналитической работы поступило 546,4 млн рублей, что на 30,4 процента превышает показатель 2017 года.

В региональном управлении ФНС добавили, что уровень взыскания платежей по результатам проверок составил 63,7 процента. Это что на 21,7 процента выше показателя предыдущего года.

ИА «Орелград»