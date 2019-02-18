Налоговики рассказали, как Орловщина получила «лишние» 0,5 млрд рублей

18.2.2019 | 14:23 Новости, Экономика

Дополнительные доходы в бюджет принесли контрольные мероприятия.

Информация была озвучена на заседании коллегии управления ФНС России по Орловской области. По словам начальника контрольного отдела Наталии Поповой, в минувшем году акцент был сделан на «аналитическую составляющую и побуждение плательщиков к самостоятельному уточнению налоговых обязательств».

— При снижении количества выездных проверок инспекциями области обеспечен рост поступлений по контрольно-аналитической работе, — отметила она. — В 2018 году по результатам контрольно-аналитической работы поступило 546,4 млн рублей, что на 30,4 процента превышает показатель 2017 года.

В региональном управлении ФНС добавили, что уровень взыскания платежей по результатам проверок составил 63,7 процента. Это что на 21,7 процента выше показателя предыдущего года.

ИА «Орелград»

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