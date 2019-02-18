Орловец попал в неприятности из-за двух таджиков

18.2.2019 | 9:21 Новости, Происшествия

Жителя области обвинили в фиктивной регистрации иностранцев.

Сразу два уголовных дела в отношении жителя Должанского района возбудили по материалам прокурорской проверки. Их завели по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, сельчанин дважды — в апреле 2017 года и в июле 2018 года — фиктивно зарегистрировал по своему адресу двух граждан Таджикистана.

Проверка показала, что реально они там не проживали. Кстати. Прокуратура направила представление в миграционный пункт ОМВД России по Должанскому району, после чего иностранцы были сняты с регистрации.

Что касается уголовных дел, то они соединены в одно производство. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Должанского района.

ИА «Орелград»

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