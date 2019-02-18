Орловская больница не смогла расплатиться за бинты

Арбитраж взыскал с Ливенской ЦРБ почти миллион рублей

Ливенскую центральнную районную больницу (ЦРБ) обязали возместить почти 1 млн рублей за неоплаченные бинты и пластыри. Об этом сообщает «Уездный город».

В апреле 2018 года лечебница заключила контракт с ООО «Сана» на поставку перевязочных материалов, за которые так и не заплатило. Компания, не дождавшись ответа на претензию, обратилась в суд.

Арбитражный суд принял сторону истца и постановил взыскать с Ливенской ЦРБ 975 тысяч рублей за бинты и 22,5 тысячи дополнительных расходов. В больнице заявили, что не оплатили перевязочные материалы из-за недофинансирования.

ИА «Орелград»