Под Орлом иномарка врезалась в две машины и сбила водителя одной из них

Инцидент произошел на трассе «Орел-Ефремов»

В ДТП с тремя автомобилями на трассе «Орел-Ефремов» пострадал 43-летний мужчина, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 17 февраля в 14:25 на 40-м километре автодороги. Ее спровоцировал водитель автомобиля «Рено Логан», который ехал в сторону Орла.

Мужчина не справился с управлением и вылетел на обочину. Сначала он врезался в припаркованный там «Сеат», затем сбил его водителя, который вышел из машины. После этого «Логан» врезался еще и в «Киа Рио».

Водитель «Сеата» получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»