Правительство задумалось о доставке пожилых орловцев в больницы

Оказание такой услуги предусмотрено государственной программой.

Правительство Орловской области утвердило перечень мероприятий, «направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации». План должен быть реализован в течение 2019 года.

Так, он предусматривает создание диспетчерской службы по приему заявок и консультированию людей старше 65 лет, а также определение их численности.

Кроме того, в ближайшее время будет утвержден календарный план проведения дополнительных скринингов «на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний с учетом возрастной категории и проводимых обследований».

Перечень также предусматривает развитие сети мобильных бригад на территории Орловской области (до 30 единиц) и приобретение автотранспорта российского производства.

Доставкой самых пожилых орловских сельчан в больницы и поликлиники будут заниматься центры социального обслуживания населения.

ИА «Орелград»