Росстат сравнил зарплату учителей Орловской области с другими регионами

Обнародованы данные об уровне зарплат педработников.

Краткий статистический обзор приводит «Российская газета». Согласно обнародованным данным, больше всего учителя зарабатывают на Чукотке. Их месячный доход составляет более 93 тысяч рублей. На втором месте по зарплатам учителей Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там учителя получают в среднем более 90 тысяч рублей.

Меньше всего получают за свой труд учителя в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Там средний месячный заработок — от 20 до 23 тысяч рублей. Впрочем, Орловская область недалеко ушла от аутсайдеров.

Школьные учителя зарабатывают в нашем регионе в среднем по 24 057 рублей в месяц. Для сравнения: в Смоленской области средний заработок учителя составляет 25 948 рублей, в Тульской – 30 372, в Ярославской – 29 663, в Липецкой – 27 178, в Курской – 25 976.

Хуже, чем у нас, дела обстоят в Брянской (23 942), Ивановской (22 809) и Тамбовской (23 998) областях.

ИА «Орелград»