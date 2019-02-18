В Орле пьяный водитель снес светофор

18.2.2019 | 8:51 Новости, Происшествия

Мужчина получил небольшие травмы

В Орле нетрезвый водитель автомобиля «Киа Оптима» протаранил светофор, сообщили в УМВД по Орловской области.

Инцидент произошел 17 февраля примерно в 2:15 на перекрестке улиц Полесской и Лескова. Сотрудники ГИБДД установили, что 22-летний водитель ехал по Полесской от Дворца спорта. На перекрестке он не справился с управлением. Иномарка заехала на бордюр, врезалась в столб и два дорожных знака.

«В результате ДТП водитель получил незначительные травмы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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