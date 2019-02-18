В Орловской области проели 306 млн рублей

18.2.2019 | 17:00 Новости, Экономика

Статистики подсчитали торговый оборот в 2019 году.

Орелстат представил оперативные данные о розничной торговле в Орловской области в январе 2019 года. Согласно приведенным данным, оборот сложился в сумме 10,5 млрд рублей, что на 0,2 процента (в сопоставимых ценах) больше января 2018 года.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий реализовано на сумму 4,7 млрд рублей, непродовольственных товаров — на 5,8 миллиарда. По сравнению с январем 2018 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1 процент, второй — уменьшилась на 0,6 процента.

Оборот общественного питания, с учетом индивидуальных предпринимателей, за отчетный период составил 306,7 млн рублей, или 92,4 процента (в сопоставимых ценах) к январю 2018 года.

ИА «Орелград»

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