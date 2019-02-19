Ливенцы спасли собаку, которая прожила в поле две недели

История с хорошим концом произошла этой ночью.

Около 21 часа в группе «Подслушано Ливны» было опубликовано сообщение следующего содержания:

«На трассе между д. Барково и д. Росстани на обочине, можно сказать в поле…вторую неделю лежит собака. Никуда не уходит может ждёт хозяина… Давайте хоть как нибудь ей поможем. Она голодная и в холоде. Может кому пригодится верный пёс? К себе не могу взять нет условий, но её так жалко, не останетесь равнодушными пожалуйста…»

Через полчаса жители райцентра подтвердили, что собака живет в чистом поле практически без еды и питья. Предположительно от нее избавились хозяева, оставив на произвол судьбы.

В 22 часа под сообщением появилось фото спасенного из снежного поля пса. Он оказался мальчиком-дворнягой. Сергей Курочкин отчитался: «Собачку забрали , привезли в город, кобелек молодой, похож на овчарку, приветливый игривый. У кого есть возможность заберите.»

Пользователи группы объявили поиск нового хозяина, а пока он на передержке.

ИА Орелград