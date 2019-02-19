Орловские депутаты попросили транспортную льготу для детей. Чиновники ответили письмом

На комитет по здравоохранению не пришли лица, ответственные за выделение средств

В Орловской области сейчас сложилась ситуация, когда семьи с усыновленными детьми, в которых проживает более трех детей, вынуждены пользоваться транспортом, как обычные граждане. Они оплачивают полную стоимость проезда, когда в соседних регионах такие семьи приравнены к многодетным и могут покупать социальные проездные.

Чтобы уменьшить расходы таких семей, депутаты попросили рассмотреть возможность введения льготы.

Отношение чиновников было продемонстрировано письмом от департамента финансов Орловской области. В нем депутатам сообщили, что льготы могут быть установлены при наличии финансирования. Представитель департамента транспорта региона Алексей Васильев уточнил, что закон позволяет расшить перечень льготников, но при возмещении перевозчикам затрат.

Словом, ответ администрации прозвучал как пресловутое: «Денег нет, но вы держитесь» от Дмитрия Медведева.

Никто из чиновников, отвечающих за финансы, не потрудился прийти на заседание комитета. Видимо, ни главе департамента Елене Сапожниковой, вице-губернатору Вадиму Тарасову, ни губернатору Андрею Клычкову нет дела до таких мелочей, как благосостояние семей в которых трое и более усыновленных детей.

Неявка на комитет чиновников также указывает, как они относятся к распоряжению первого вице-губернатора Вадима Соколова. Напомним, что он на прошлой неделе просил обеспечить явку должностных лиц на заседания комитетов.

Депутат облсовета Виталий Рыбаков, присутствовавший на заседании комитета, попросил председателя Анатолия Крючкова написать записку на имя спикера Леонида Музалевского, в которой сообщить о поведении департамента финансов.

ИА «Орелград»