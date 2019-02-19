Орловской полиции разрешили наказывать гадалок и наперсточников

Полномочия орловских полицейских расширили.

Как сообщили в Орловском облсовете народных депутатов, соответствующее распоряжение 12 февраля подписало правительства Российской Федерации.

Этим документом утверждено соглашение между правительством Орловской области и Министерством внутренних дел РФ. Отныне часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях передана полиции.

В частности, речь идет о трех статьях регионального закона, которые на протяжении ряда лет практически не работали. Это статья 10.1. «Нарушение тишины и покоя граждан», статья 10.2. «Участие в азартных играх в общественных местах» и статья 10.3. «Приставание к гражданам с целью гадания».

Судя по анализу правоприменительной практики, протоколы за нарушения тишины в последние годы можно было сосчитать по пальцам, а гадалок и наперсточников и вовсе не наказывали.

Дело в том, что полномочия по составлению протоколов за указанные нарушения полностью принадлежали административным комиссиям, которые действуют при каждой районной и городской администрации.

Однако их сил было явно недостаточно. А чтобы этим занималась полиция, требовалось заключить соглашение с МВД. Отметим, что переговоры длились несколько лет. Отныне правом составлять протоколы обладают и члены комиссий, и полицейские.

ИА «Орелград»