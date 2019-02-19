Полномочия по отлову собак предложили вернуть Орлу

Количество жалоб на агрессивных животных с приходом весны растет.

На рабочем совещании в мэрии 19 февраля сообщили, что безнадзорных собак никто не отлавливал с конца 2018 года. Орловская область выделила на эти цели 4,8 млн рублей, однако подрядчика выберут не раньше марта, а количество жалоб на агрессивное поведение собак на улицах города с каждым днем становится все больше.

Зампред Орловского горсовета Владимир Негин посетовал на то, что оперативно принимать меры мешает «система». Он также напомнил, что «Спецавтобаза» уже занималась отловом животных, и ничто не мешает предприятию снова взять на себя эту работу.

«Если мы хотим оперативно решать проблемы на территории города, то всё-таки заниматься этим должна наша служба. Сейчас отлов проводится формально. Выезжают часто вхолостую. Не сидит же собака и не ждет», — отметил Владимир Негин.

Мэр Орла Василий Новиков предложил вернуть полномочия по отлову животных вместе с финансированием городу. А сити-менеджер Александр Муромский порекомендовал директору «Спецавтобазы» принять участие в конкурсе, проводимом Орловской городской станцией по борьбе с болезнями животных.

ИА «Орелград»